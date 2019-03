El capítulo final de 'Pretty Little Liars' sorprenderá con más de una boda

Parece que las campanas de boda suenan muy alto en la temporada final de 'Pretty Little Liars', tanto que la showrunner, I. Marlene King ha afirmado que habrá mas de un enlace. "Nosotros siempre dijimos que el final terminaría con una boda, pero puedo prometer que en los tres próximos episodios, veremos dos bodas más" ha afirmado la showrunner en una entrevista a AXN Televisión.

¿Quiénes serán entonces las parejas que darán el sí quiero? ¿Aria finalmente dirá que sí a Ezra? ¿Spencer y Toby admitirán que están destinados a estar juntos? Tendremos que esperar al 27 de junio para saber que pasa.

La productora ejecutiva, Lisa Cochran-Neilan, afirmó que el rodaje del último episodio fue muy emotivo: "Será mi momento favorito porque todo el mundo estaba allí. Era muy tarde, o muy temprano en términos de tiempo, pero les diré que en ese momento había un sincero sentimiento de cierre. Todo el mundo estaba allí. No había un ojo seco en el lugar."

"Construimos algo muy especial y ustedes son todos parte de él", agregó King, dirigiéndose a los fans. "La serie no continuará después de estos tres episodios, pero siempre la recordaremos."

Hace unos días EW publicó las primeras imágenes de este final. Un final que promete ser "muy sexy y sangriento", según afirmó Ian Harding, el actor que interpreta a Ezra Fitz en una entrevista a TV Line: "En el pasado los guionistas han escrito cosas que no podíamos grabar y se perdieron, pero esta vez eso está grabado. Va a ser muy sexy y muy sangrienta".

Hasta que el final de la serie comience, los seguidores ya pueden ver el primer minuto del arranque del final de la serie.

Liars, we're tired of keeping secrets... Watch the FIRST MINUTE of the #PrettyLittleLiars final season premiere right NOW. #PLLEndGame pic.twitter.com/QU1ZSoLniB