Así comienza el final de 'Pretty Little Liars'

El final de 'Pretty Little Liars' ha comenzado. La serie de Freeform ha publicado en su cuenta de Twitter el primer minuto de la última temporada, que pondrá punto y final el próximo 18 de abril. ¿Desvelarán la identidad del nuevo asesino?

De momento, hasta que llegue el final de la serie, los seguidores de 'Pretty Little Liars' ya pueden ver el primer minuto del arranque del final de la serie.

Liars, we're tired of keeping secrets... Watch the FIRST MINUTE of the #PrettyLittleLiars final season premiere right NOW. #PLLEndGame pic.twitter.com/QU1ZSoLniB