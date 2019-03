La cantante de Macedonia protagoniza la primera pedida de matrimonio en Eurovisión

La semifinal del Festival de Eurovisión ha sido el escenario elegido por la pareja de Jana Burčeska, la cantante que representará el próximo sábado a Macedonia, para pedirle matrimonio.

Este emotivo momento ha tenido lugar con los asistentes a la segunda semifinal celebrada este jueves en Kiev como testigos. Burčeska representará a Macedonia en el Festival de Eurovisión este sábado 13 de mayo en Kiev.

Pero la petición de mano no se fue la única sorpresa que protagonizó la cantante de Macedonia en Eurovisión. Jana Burčeska contó públicamente en la postal previa a su actuación que está embarazada.

El Centro Internacional de Exposiciones de la capital de Ucrania. acogerá este sábado la gala del Festival de Eurovisión. Manel Navarro representará a España con el tema "Do it for your lover". La actuación de Navarro será en el puesto 16 de la Final del Festival, después de Grecia y antes de Noruega.