La cantante Emma Marrone sufre un abuso sexual mientras ensaya en la televisión italiana

Emma Marrone, representante de Italia en el Festival de Eurovisión en 2014, vivió uno de los momentos más humillantes de su carrera musical hace unos días durante los ensayos para participar en un programa de la televisión italiana.

La cantante estaba ensayando la canción "I’m calling you" sobre el escenario del programa 'Amici di Maria De Filippi' cuando uno de los bailarines que la acompañaban realizó multitud de tocamientos obscenos sobre Marrone como si se tratara de parte de la coreografía.

Como se puede ver en el vídeo compartido en redes sociales, Marrone llegó a gritarle que "No, un poco menos" en varias ocasiones ante los tocamientos del bailarín por sus piernas y caderas, pero éste continuó insistiendo. "No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!", se queja a los organizadores del programa. El vídeo se ha viralizado en horas obteniendo miles de visitas en las redes sociales. Para aumentar el supuesto efecto cómico, añadieron efectos sonoros y visuales a un vídeo que en cuatro días ha superado las 420.000 reproducciones.

El programa afirma que todo se debió a una broma y pidió disculpas a Emma Marrone. Aún así, multitud de seguidores han condenado lo sucedido en las redes sociales, donde no han dudado en señalar lo ocurrido como un claro abuso sexual y alertar que frivolizar con ello en televisión no ayuda a paliar que sigan ocurriendo.