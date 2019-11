Tras el trágico fallecimiento de Cameron Boyce el pasado julio, el mundo de Hollywood y sus compañeros de Disney Channel se vieron asolados por la tragedia.

Su última película, 'Los Descendientes 3', se estrenó tras su muerte, por lo que fue un viaje muy doloroso para los demás protagonistas. Sobre todo para su amiga Dove Cameron, aunque ella misma aseguró que "le estaba sirviendo de terapia".

Ahora, la joven actriz y cantante ha devuelto la esperanza a los fans de la saga en cuanto a la posibilidad de una cuarta entrega, 'Los Descendientes 4', en una entrevista con Entertainment Tonight.

"Sí, creo que hay un mundo en el que eso ocurre. No sé nada seguro, pero definitivamente no pienso que sea imposible".

La cuestión más importante sobre continuar la historia es cómo superarían el legado de Boyce, pero Dove lo tiene claro.

"No me encanta la idea de hacerlo sin Cameron, no sé cuál sería la trama y no sé cómo quedaría. Pero sí me encanta la franquicia, y el director Kenny Ortega, y me encanta Disney y quiero a ese reparto. Me ha encantado ese tiempo en mi vida".

Aunque sin duda sería con Cameron siempre en mente, la actriz ha asegurado que "puede decir definitivamente que no está descartado" que vuelvan.

