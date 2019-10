El pasado mes de julio el mundo entero recogía la triste noticia del fallecimiento de Cameron Boyce a consecuencia de un ataque epiléptico. El joven actor es uno de los rostros más populares de Disney Channel gracias a títulos como 'Jessie' o 'Los Descendientes'.

Concretamente la tercera entrega de 'Los Descendientes' se estrenó después de su fallecimiento por lo que el proceso de asimilarlo todo ha sido más complicado.

Boyce tenía una gran relación con todos sus compañeros en las películas sobre los villanos de Disney, aunque era con Dove Cameron con quien compartía una amistad un poco más estrecha.

Por ello para Dove ha sido tan difícil enfrentarse a su pérdida, pero ahora en una entrevista para 'Sky News' ha confesado que la gira de medios de la película le está sirviendo de terapia: "Es algo por lo que todos estamos pasando juntos", afirma.

"Extrañamente siento esta paz al hablar sobre Cameron. Creo que porque él era quien era, creo que a gran escala, incluso las personas que nunca lo conocieron sienten lo que nosotros sentimos", explica la actriz quien considera que hablar de Boyce le está ayudando.

"No se siente tan invasivo como una especie de terapia grupal; creo que se sería mucho más difícil si realmente sintiera, 'Oh, no pises aquí'", continúa diciendo.

Para terminar añadiendo: "Creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de él tanto como podamos y hablar de lo que él defendió en lugar de simplemente glorificar la tragedia, porque creo que mucha gente quiere hacer eso".

Seguro que te interesa:

Dove Cameron ('Los Descendientes') revela en un emotivo mensaje cómo mantendrá vivo el recuerdo de Cameron Boyce