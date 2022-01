Caitriona Balfe pensó que iba soltar spoilers sin control de 'Outlander' en este terrorífico momento

La temporada 6 de 'Outlander' se estrena el próximo 6 de marzo y la legión de seguidores de la serie no pueden esperar más para descubrir cómo continúa la historia de Claire y Jamie Fraser tras el impactante final de la quinta temporada.

Hace unos días se estrenó el tráiler final de la temporada donde vemos que los protagonistas no lo tendrán nada fácil en estos nuevos capítulos donde Claire asegura a Jamie que ella "no pertenece" a ese sitio pero que permanece allí por su absoluto amor.

Como es normal, el secretismo a no revelar nada sobre lo que está por venir en la serie es enorme por ello lo actores tienen que tener mucho cuidado de no revelar ningún spoiler antes de su emisión.

Pero, ahora, Caitriona Balfe ha revelado el miedo que pasó durante un encuentro con una fan donde temía decir cosas que no debía. Fue en una entrevista en The Late Show con Stephen Colbert donde contaba que este encuentro fue durante una operación con anestesia de por medio.

"Recientemente tuve que someterme a anestesia porque tenía que someterme a una cirugía dental. Llegué al lugar y entró la anestesióloga y tenía una taza de 'Outlander' y me dijo: '¡Soy tu mayor fan!' Y yo estaba como, 'Oh, esto es bueno, ella realmente me va a cuidar'", Empieza diciendo.

"Pero luego, entramos y ella me decía cómo me iba a someter y me hacía preguntas sobre la serie y lo que iba a pasar", continúa. Para después vivir un momento un tanto surrealista: "Y yo estaba como, '¡Se supone que no debo contarte cosas!' Luego, cuando me inyectó y me estaba adormeciendo, comenzó a cantar el tema principal. Yo estaba como, '¡Nooo!'".

Caitriona acaba describiendo el encuentro como una de sus "interacciones más extrañas" con un fan. Para terminar diciendo que se imaginó que había estado "en su sótano con todos los pósters de Jamie por todas partes".

