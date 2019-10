La historia de amor de Caitriona Balfe y Sam Heughan en 'Outlander' se ha convertido en un fenómeno fan que traspasa las fronteras y el tiempo (guiño guiño).

Ambos actores han estado en la Comic Con de Nueva York promocionando la esperada quinta temporada de la serie, que ya ha lanzado su espectacular tráiler.

Caitriona está que no para y también ha aparecido este año en la serie de 'Cristal oscuro: La era de la resistencia'. El apoyo de sus fans no deja de crecer, por lo que no es de extrañar el gran logro que ha querido celebrar con ellos. No te pierdas detalle en el vídeo de la noticia.

La quinta temporada de 'Outlander' se estrena el 16 de febrero de 2020.

