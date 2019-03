Caitriona Balfe, Claire en 'Outlander', rompe su silencio sobre el triángulo amoroso de la serie

La temporada 4 de 'Outlander' está trayendo muchas sorpresas, sobre todo para los protagonistas de la serie, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan). En el último episodio emitido (4x06: 'Blood of my blood') la pareja recibió la inesperada visita de John Grey (David Berry), el integrante que faltaba para iniciar el triángulo amoroso de la ficción, algo que ha desestabilizado a Claire.

Sabemos que en la serie Claire no tiene las mejores reacciones cuando otras personas se interesan por Jamie, pero la propia Caitriona Balfe también tiene su punto de vista muy claro y parece ser que está muy metida en la historia y siente de lleno a su personaje. De esta forma, habló sobre la difícil situación de Lord John Grey en una entrevista para Elle:

"Por mi parte, el corazón se me rompía de tristeza, toda la tristeza de que Jamie estuviera dispuesto a hacer eso por su hijo, pero también la tristeza de que este hombre (Grey) esté obviamente tan enamorado, y haya llevado este amor no correspondido con él durante años, y ella (Claire) lo entiende. Entiende lo que es amar a este hombre y no poder tenerlo. Creo que está en un lugar de compasión y tristeza ante esta horrible situación".

Parece que el contacto que ha mantenido Claire con Grey ha dado sus frutos y la protagonista está empezando a empatizar y a entender la complicada situación desde los distintos puntos de vista. Tendremos que esperar para ver qué es lo que deparará esta visita de John Grey y cómo afectará a la pareja protagonistas.