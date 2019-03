¿Y las cadenas que no emiten la Super Bowl?

La retrasmisión de la Super Bowl el año pasado rompió todos los récords. Hasta 106,5 millones de estadounidenses vieron el partido en el que los New Orleans Saints se impusieron a los Indianapolis Colts. Esta Super Bowl batió la marca de la serie 'MASH', cuyo capítulo final fue visto por 106 millones de telespectadores en 1983, según los datos de Nielsen.



En los últimos 4 años audiencias de la Super Bowl han crecido, por lo que resulta imposible para las demás cadenas competir ante la noche por excelencia del fútbol americano. Este año, la "afortunada" es Fox, que ya ha anunciado su programación especial para después del partido: un capítulo de Glee en el que homenajearán al 'Thriller' de Michael Jackson.



Pero, ¿qué pasa con los demás canales? ¿Qué verán los (pocos) americanos a los que no les interesa nada el fútbol este domingo? MTV programará una maratón de 6 horas de la serie 'Jersey Shore': un vistazo a anteriores temporadas y todos los capítulos emitidos hasta ahora de la tercera.



El canal Animal Planet emitirá su tradicional Puppy Bowl (literalmente "Copa Cachorro"), que va por su séptima edición, en la que compiten distintas razas de perros.



SyFy y Travel Channel competirán entre ellas para llevarse de calle a los amantes de los sustos fantasmales. SyFy emitirá un maratón de 12 horas de la serie 'Ghost Hunters', mientras que Travel Channel programa 'Ghost Adventures' todo el día desde las 9 de la mañana.



TNT se decanta por las historias de abogados con 13 horas (¡!) de 'Ley y Orden'. Los seguidores de 'Mentes Criminales' tienen su paraíso en el canal A&E a partir de las 17:00 horas.



A POR EL PÚBLICO FEMENINO

Por la cadena TBS desfilarán Julia Roberts, Cameron Díaz, Kate Winslet o Meryl Streep. Esta cadena apuesta por conquistar al público femenino con el cine: 'Pretty Woman', 'The Holiday o 'Mamma Mía!' serán algunos de los éxitos que se podrán ver mientras los Pittsburg Steels y los Green Bay Packers se juegan el trofeo.



Otras cadenas que también apuestan por el cine para el público femenino son Lifetime, con maratones de películas de Kelly Preston y Kristie Alley; WEtv y TLC se centran en filmes sobre bodas, como 'Novia rica, novia pobre'.



'Sexo en Nueva York' es una apuesta segura y E! Entertainment lo sabe. Intercalará alguno de los capítulos fundamentales de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker con películas como 'Princesa por sorpresa', de Anne Hathaway.