La cadena HBO hace un spoiler de la séptima temporada 'Juego de Tronos'

La cuenta oficial de HBO en Twitter ha publicado un tuit en el que se puede ver al actor Joe Dempsie, que interpretó a Gendry en las tres primeras temporadas, en la premiere de la serie en Los Ángeles. El actor ha acudido a la premiere de la serie celebrada en Los Ángeles y ha desfilado junto a los actores de la séptima temporada por la alfombra azul.

El tuit está acompañado del siguiente mensaje: "El invierno ha llegado a la Premiere de 'Juego de Tronos' en Los Ángeles. El Invierno está aquí y también Joe Dempsei."

Winter has arrived at the #GoTPremiereLA. #WinterIsHere and so is @joedempsie. #GoTS7 pic.twitter.com/pLkW4buxhZ