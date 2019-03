'Broadchurch' recoge el BAFTA a la mejor serie

Los premios BAFTA de televisión este año tenían nombre propio: 'Broadchurch'. La ficción de ITV, de la que Antena 3 tiene los derechos de emisión en nuestro país, fue la clara triunfadora de la última edición de los premios que anualmente entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.



La gala, que tuvo lugar este domingo en londres, congregó a los protagonistas de las series de más éxito en Reino Unido. Los BAFTA premiaron como la Mejor Serie Dramática a uno de los fenómenos de audiencia del año pasado, 'Broadchurch', el mejor estreno de la cadena ITV desde 'Downton Abbey'.



Su protagonista, Olivia Colman, recibió el BAFTA a la mejor actriz, y David Bradley como Mejor Actor de Reparto. Las categorías de drama las completan Sarah Lancashire, mejor secundaria por 'Last tango in Halifax', y Sean Harris, mejor actor por 'Southcliffe'.



En los apartados de comedia, la despedia de 'The IT Crowd' ha pesado y sus dos protagonistas, Katherine Parkinson y Richard Ayoade, recibían los premios a mejor actriz y actor de comedia. El BAFTA a la Mejor Comedia fue a parar a Him & Her: The wedding'.



'In the flesh' ha ganado a mejor miniserie y que el capítulo especial del 50 aniversario de 'Doctor Who' se ha llevado el premio otorgado por el público. Completa los principales premios el BAFTA a la Mejor Serie Internacional, que ha sido para 'Breaking Bad'. Aaron Paul, uno de sus actores protagonistas, recogió el galardón.