Britney Spears explota y ataca a su familia con un tajante mensaje: "Por hacerme más daño del que nunca podréis imaginar"

Britney Spears ya disfruta de su libertad desde que se pusiera fin a la tutela legal que ejercía su padre sobre ella desde hace más de 10 años. Pero la cantante sigue teniendo algunas heridas abiertas contra su familia y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, que es donde más habla sobre el dolor y sufrimiento que ha vivido estos años, Britney ha revelado el poco apoyo que recibió de su familia en ese momento tan complicado. De hecho, Britney ya tuvo una pequeña polémica con su hermana Jamie Lynn después de que esta presentase su nuevo libro.

"¡He encontrado mi mini máquina de escribir! ¿No os parece raro cuando haces lo imposible para organizar viajes o concretar citas para comer con la gente que amas solo para ver cómo te dejan tirada o se van a los 10 minutos?", empieza escribiendo en Instagram.

"Es humillante y es como si cualquier persona con la que me he abierto, de inmediato dice que tiene que irse a un viaje en el que estarán fuera dos semanas... Está bien, lo entiendo. Solo estáis disponibles para mí cuando es conveniente... Bueno, ¡Pues ya no estoy disponible para ninguno de ellos!", sigue explicando.

Y sigue: "No me importa estar sola... y de hecho estoy cansada de ser una especie de Madre Teresa que lo entiende todo... Si eres maleducado conmigo, entonces se acabó... ¡Paz!".

Finalmente Britney no lo duda y señala directamente a su familia: "Este mensaje es para mi familia... ¡Por hacerme más daño del que nunca podréis imaginar! ¡Sé que la tutela legal está a punto de terminar, pero quiero justicia! Solo mido 1'60 y ya he tenido que ser la persona adulta durante toda mi vida... ¿Sabéis lo duro que es eso?. P.D... Camila Cabello, ¡También he encontrado mi mini escritorio!".

