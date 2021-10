Britney Spears anuncia que va a escribir un libro sobre "una chica que fue asesinada"

La vida de Britney Spears está cambiando radicalmente. En los últimos meses ha conseguido luchar contra la tutela a la que le tenía sometida su padre, se ha comprometido con su novio Sam Asghari, y ahora anuncia que está escribiendo un libro.

La cantante de 'Toxic' ha compartido en sus redes sociales de qué tratará la novela, y aunque en un primer momento no tiene nada que ver con ella, la historia tiene bastantes cosas en común con su vida.

"Estoy escribiendo un libro sobre una chica que fue asesinada... y su fantasma queda atrapado en el limbo debido a los traumas y el dolor que no sabe afrontar. No sabe como salir del mundo que solía conocer. Después de pasar tres años en el limbo, sin poder confiar en nadie, alimentándose de su reflejo en un espejo, pasa algo y por fin consigue salir del limbo pero tiene que tomar la decisión de pasar a saludar a las personas que le asesinaron o crear una nueva vida" Así resumía la trama del libro en una publicación de Instagram.

Como podemos ver, afrontar los traumas, el dolor, y tomar la importante decisión de vengarse o dejarlo todo atrás son cuestiones casi autobiográficas de Britney. Terminó el post con estas misteriosas palabras: "dejaré a la imaginación lo que ella hace cuando sale del limbo…además de aprender a escribir su nombre de nuevo".

La publicación se ha llenado de comentarios de sus fans, que ya anuncian que será el próximo "best seller" y que no pueden esperar a leerlo. Esto es lo único que conocemos del libro, por lo que no sabemos si finalmente será publicado o no. Lo que está seguro es que sus fans la apoyarán incondicionalmente sea cual sea el proyecto en el que Britney se embarque.

