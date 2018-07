Bran Stark regresa a 'Juego de Tronos' en la sexta temporada

Isaac Hempstead-Wright, el actor que da vida a Bran Stark, ha confirmado la vuelta de su personaje a la sexta entrega de 'Juego de Tronos'. Después de la ausencia de Bran en la quinta temporada, el personaje vuelve con fuerza, pues aumentará el número de visiones que tenga en la temporada. "No puedo decir mucho pero estaré en esta temporada y va a ser particularmente interesante para Bran. Va a tener visiones impresionantes", adelantaba el actor.



La última vez que Bran Stark apareció en la serie fue en el último capítulo de la cuarta temporada, momento en el que el personaje llegó a la cueva del Cuervo de tres ojos, acompañado por Meera y Hodor, para empezar su entrenamiento.



La pregunta más repetida de la sexta temporada es sobre el destino de Jon Snow y, cómo no, el actor tuvo que responder, como el resto de sus compañeros, aunque no dio muchos detalles. "No lo sé. Él ha dicho que no. A mi me gustaría que lo hiciera porque me encanta Kit y su personaje es muy guay. ¿Quién sabe? Empezamos a rodar la sexta temporada este mes así que ya veremos", afirmaba el intérprete.



Novedades de la sexta entrega de 'Juego de Tronos'

La nueva temporada de la exitosa serie de la cadena HBO tratará sobre la todavía desconocida novela 'Vientos de invierno'. Además, veremos de nuevo a Bronn y Jaqen H'ghar y a una nueva cara, Sam Coleman, aunque todavía es una incógnita qué papel jugará en la serie.