'Black Mirror' desvela las tramas de su nueva temporada

'Black Mirror' sorprenderá al espectador a partir del 21 de octubre con el estreno de su tercera temporada en Netflix, que contará con 12 capítulos. Su creador, Charlie Brooker, ha desvelado las sinopsis de los seis primeros episodios de la tercera temporada.

Su conexión sería solo el de explorar el impacto de la tecnología en la humanidad. El portal Entertainment Weekly ha publicado las descripciones libres de spoilers de los seis primeros episodios.

.- "Nosedive": Una insegura empleada de oficina (Bryce Dallas Howard) vive en un mundo en el que todo tiene un ranking y una valoración a toda pequeña interacción social. “Cada episodio de esta temporada es un género diferente; ésta es una sátira social. Tiene una tranquilidad espeluznante y no será lo que la gente espera”, afirma Brooker.

.- "San Junipero": ¿Cómo se puede hacer un episodio de Black Mirror en el pasado cuando la serie va sobre el futuro? Ese fue el rompecabezas mental que llevó a cabo Brooker al escribir este episodio con Mackenzie Davis y Gugu Mbatha-Raw. "Cuando Netflix nos contrató, la gente estaba como: ‘Oh, eso significa que la serie va a ser una americanada’. Pensé que iba a ser muy divertido jugar con esa gente escribiendo literalmente un episodio ambientado en California", explica Brooker.

.- "Shut Up and Dance": Ha habido un par de episodio ambientados en la actualidad sin ningún elemento de ciencia ficción como el del famoso capítulo del cerdo. Este se trata de uno de esos episodios. Un chico de 19 años (Alex Lawther) tropieza con una trampa online y se ve obligado a hacer una alianza con un hombre (Jerome Flynn) donde ambos se encuentran a la merced de personas desconocidas.

.- "Men Against Fire": Una historia militar ambientada en un futuro post-guerra. Un soldado novato (Malachi Kirby) se va al extranjero para proteger a los aldeanos asustados de una plaga de mutantes salvajes y feroces junto a otra soldado (Madeline Brewer). Ellos esperan alguna nueva ventaja tecnológica que les salve. “Es una thriller de terror, casi como The Walking Dead”, revela Brooker.

.- "Playtest": Un trotamundos en busca de emociones (Wyatt Russell) visita Gran Bretaña para probar lo último en tecnología de videojuegos. Dirigido por Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), “Dan es fantástico en la creación de suspense y tensión; esta es nuestra Evil Dead 2”. La imagen que está encima de estas líneas pertenece a este episodio.

.- "Hated in the Nation": Se trata del primer episodio de 90 minutos de duración que tendrá 'Black Mirror'. Un drama inspirado en series de suspense como 'The Killing' y 'Borgen'. Una detective (Kelly MacDonald) y su joven compañero de investigación investigan una serie de asesinatos espeluznantes con un enlace siniestro a las redes sociales.