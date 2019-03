'Billions', la apuesta de Showtime para esta temporada

La segunda temporada de 'Billions' llegará el próximo 19 de febrero a Showtime. La cadena de cable estadounidense ha publicado un tráiler de esta nueva entrega de la serie protagonizada por Damian Lewis y Paul Giamatti.

Showtime ha publicado también los tráilers de sus nuevas series, 'I’m Dying Up Here' y 'Guerrilla'. Creada por Jim Carrey, 'I’m Dying Up Here' gira en torno a un grupo de cómicos de Los Ángeles durante los años 70 que tienen como mentora a Goldie, una estridente propietaria de un club de comedia.

'Guerrilla', dirigida y escrita por John Ridley (creador de 'American Crime'), sigue a una pareja activista política cuya relación, estabilidad y valores se ponen a prueba tras la liberación de un importante preso político que, después de ser liberado, funda una célula radical clandestina en Londres con el objetivo de luchar por los derechos de los negros.