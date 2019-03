'Big Little Lies' tendrá segunda temporada

Sin duda la serie de HBO ha sido uno de los grandes estrenos del año. La serie protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Lauren Dern despidió su primera temporada con un gran éxito de audiencia y crítica.

A pesar de que su director, Jean-Marc Vallée aseguraba que no había motivos para hacer una segunda temporada ya que el final había sido perfecto, hemos sabido gracias a la autora del libro en el que se basa la serie, que la historia podría continuar con una temporada más.

Los productores habrían contactado con Liane Moriarty para poder continuar con la historia. Así lo ha asegurado la autora en una entrevista concedida a The Sydney Morning Herald en la que ha afirmado que "he empezado a pensar en formas en las que esta historia podría continuar. Los productores me han pedido que piense ideas".