El actor Benedict Cumberbatch es el principal candidato a los premios BAFTA de la televisión británica por su papel en la serie 'Sherlock', según la lista de nominaciones divulgada por la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta).



Los premios serán entregados el próximo 10 de mayo en el Theatre Royal de Londres, cuando Cumberbatch competirá por el galardón con los actores Toby Jones por su papel en 'Marvellous', James Nesbitt por 'The Missing' y Jason Watkins por 'The lost honour of Christopher Jefferies'. Cumberbatch, nominado también este año a los Bafta de cine y al Oscar como mejor actor por su interpretación de Alan Turing en 'The Imitation Game' que no resultó vencedor, afronta como candidato destacado su sexta nominación a este premio, la tercera por su papel en la serie de la BBC 'Sherlock', basada en el personaje del detective Sherlock Holmes en versión moderna.



'The Missing' narra un viaje familiar que se torna en pesadilla cuando el niño de una pareja se pierde en las calles de París, mientras que 'The lost honour of Christopher Jefferies' cuenta la historia real de un profesor retirado acusado de asesinato.



Por su parte, la joven actriz Georgina Campbell, que protagoniza la serie 'Murdered By My Boyfriend', una serie sobre hechos reales que narra las vivencias de una mujer joven que se enamora del hombre equivocado, afronta su primera nominación a los premios. El elenco de actrices nominadas que competirá por el galardón con Campbell está compuesto por Keeley Hawes, por su papel en 'Line Of Duty', Sarah Lancashire por 'Happy Valley' y Sheridan Smith por 'Cilla'.



Las series británicas nominadas al premio de televisión más prestigioso del Reino Unido son 'A poet in New York', basada en la vida del poeta galés Dylan Thomas; 'Common', una producción sobre la evolución de un joven en el mundo del crimen; 'Marvellous', sobre la vida del payaso Neil Baldwin; y 'Murdered by my boyfriend'.



Las series nominadas en la categoría internacional son 'The Good Wife' (CBS), 'House of Cards' (Netflix), 'True Detective' (HBO) y 'Orange the New Black' (Netflix).Además de estos premios de televisión, Bafta es más conocido en todo el mundo por conceder cada año los premios de cine que lleva su nombre y son considerados los Óscar del cine británico.