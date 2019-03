Todo el mundo sabía con quién iba a celebrar Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, el Día de San Valentín: con Kevin Spacey. El presidente estadounidense "advirtió" por Twitter que nadie le desvelara el contenido de la segunda temproada de 'House of Cards', la serie que Netflix estrenó ese día.



Pero no es la única serie a la que es "adicto" el presidente de EEUU. Ahora se ha sabido que esa misma semana, Obama utilizó sus "contactos" para conseguir en exclusiva la nueva temporada de 'Juego de Tronos' y la serie completa de 'True Detective'.



Según informa el diario 'The New York Times', durante una recepción en la Casa Blanca con motivo de la visita del presidente francés, Francois Hollande, Obama habló con el presidente de HBO, Richard Plepler, para que le adelantara una copia de la temporada completa de 'True Detective' y 'Juego de Tronos', ya que el presidente de EEUU tenía la esperanza de ponerse al día en los dos shows durante el fin de semana.



'House of Cards', 'Juego de Tronos', 'True Detective', 'Homeland', 'Breaking Bad', 'Modern Family', 'Boardwalk Empire'... Un largo etcétera de series ocupan el tiempo libre de Obama. ¿Qué pensará Michelle?