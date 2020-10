Así son los dos nuevos personajes de 'You' que pondrán a prueba a Joe en la nueva temporada

Más información La idea de venganza de Ellie para Joe en la temporada 3 de 'You', según su actriz Jenna Ortega

Si eres uno de los muchos espectadores que estuvieron enganchados a 'You', podrás recordar que tras abandonar Nueva York en la primera temporada y mudarse a Los Ángeles en la segunda para empezar una nueva vida, no todo salió muy bien para el personaje de Penn Badgley.

En la segunda tanda de episodios Joe conoce a Love, su nuevo interés amoroso y con el que consigue obsesionarse, pero el regreso de Candance y la propia personalidad de su nueva novia hace que un giro dramático de los acontecimientos nos dejen con un final abierto y de lo más inesperado.

La segunda temporada de la ficción acaba con Joe y Love mudándose y empezando una familia. Sin embargo, una nueva obsesión llega a la vida de Joe, su vecina. Aunque aún no han confirmado quién dará vida a este personaje.

Sin embargo, sí que han confirmado la incorporación de dos nuevos personajes para la tercera temporada. Ellos son. tal y como informa Deadline, Shalita Grant ('NCIS: New Orleans') y Travis Van Winkle ('The Last Ship').

Grant interpretará a Sherry una madre influencer que atraerá a Love (Victoria Pedretti) a su exclusivo círculo personal al sentirse amenazada por su presencia, aunque debido a su lealtad podría convertirse en la nueva mejor amiga de la recién llegada al barrio. Y Van Winkle dará vida a Cary, un acaudalado empresario que dará la bienvenida a Joe

