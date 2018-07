La serie 'Los Simpson', casi 30 años después de su nacimiento, sigue siendo uno de los grandes éxitos de todos los tiempos de la pequeña pantalla. Sin embargo, todo lo que los espectadores pueden ver en los 25 minutos que dura un capítulo, tiene detrás un gran trabajo de creación que pasa por distintas fases.



El portal 'The Verge' realizó una entrevista a varios miembros del equipo de la serie y agrupó las distintas fases por las que pasa un mismo episodio desde que se forja su idea hasta que se emite en televisión.



EL INICIO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UN CAPÍTULO DE 'LOS SIMPSON'

El proceso de creación de un nuevo capítulo siempre se desarrolla en una casa o en una sala de reuniones. Los guionistas deben llevar una trama preparada para después explicarla en público. Una vez que se presentan las ideas, los productores ejecutivos James L. Brooks y Al Jean, recogen todas las ideas y son los encargados de darlas un par de vueltas.



Sin embargo, la persona encargada de escribir un capítulo entero tiene dos semanas para preparar un esbozo del mismo para después contar con de cuatro a seis semanas para volver a redactarlo y pulir algunos detalles. Los productores ejecutivos también reescriben sus ideas, pues consideran que los episodios son maleables, cambiantes y están sujetos a un análisis constante.



A lo largo de todo el proceso creativo el equipo se reúne los jueves para leer las historias, aunque es complicado que coincidan todos los miembros. Además, Al Jean aseguró que es una de las experiencias más "desagradable", aunque haya estado presente en más de 100 experiencias como esta.



Una vez leídas las historias, los dobladores se reúnen los lunes para grabar las voces de los personajes en un estudio de grabación de Los Ángeles.



CONVERTIR LA IDEA EN UN DIBUJO

Una vez la idea está escrita, es necesario convertir las letras en dibujos animados. Los capítulos se entregan a variosa directores, y si estos aceptan, deben encargarse de todo el aspecto visual del episodio.



La fase animación comienza en febrero y termina en abril aproximadamente con la presentación de los 'storyboards' o guiones gráficos, y finaliza con el envío del capítulo a un estudio surcoreano llamado Akon. 'Los Simpson' fue una de las primeras series de animación en externalizar la fase final de este proceso.



Un 'storyboard' es un "esquema del episodio", según Luis Escobar, veterano de este proceso de creación. Durante las primeras temporadas, los guiones gráficos se creaban en papel, pero en la actualidad el equipo trabaja en formato digital.



LA HORA DE REVISIONES

Esta fase, al igual que la fase del guión, es larga y se basa en un trayecto constante de los capítulos entre los estudios y la cadena Fox. Durante todo este proceso, las personas encargadas de realizar todas las revisiones tienen dos semanas para repasar los capítulos o, directamente, crear nuevas escenas.

Una de las tareas principales de esta fase es conseguir que todos los cambios que se realicen tengan coherencia con el resto del episodio. Escobar planteó un ejemplo concreto de situación crítica para los supervisores, y es cuando se dan cuenta de que una escena no encaja.



"¡Oh no! ¡Homer tiene que estar en el otro lado de la habitación al final de la secuencia, pero ya no tiene esa línea que le hacía caminar hacia allí! ¿Cómo diablos se supone que deberá llegar al otro lado?", planteaba Luis Escobar. El guionista propone una solución bastante utilizada, emplear un plano de Bart o Marge donde no aparezca Homer y que en el siguiente Homer ya esté situado en el otro lado de la sala. "Él se acerca allí mientras estaba fuera de pantalla. Problema resuelto", explicaba el creativo.



La fase de animación mantiene una de las técnicas más anticuadas de creación. Cada animador utiliza un lápiz para dar vida a 15 escenas del capítulo, lo que convierte cada acción de los personajes en movimientos concretos y detallados. El animador es, en realidad, el cámara de 'Los Simpson'. Este proceso, debido a su alto nivel ed precisión, puede tardar entre un mes o un mes y medio.



Después llega la fase de "temporización", en la que se encajan las escenas, los fotogramas, los sonidos y las unidades de tiempo. En esta fase del proceso se escribre fonéticamente el diálogo y las formas de la boca para que cuadren los diálogos.



Al igual que todas las fases de este proceso, también existen una serie de supervisores que revisan los errores. "Si encuentran una incoherencia, lo devuelven al director del episodio y lo resuelven", concluía Escobar.

Cada vez que una parte del episodio está revisada, se envía al estudio Akom para la fase final de animación. Esta empresa ha colaborado con la animación de los personajes amarillos desde hace casi 25 años.



LOS ÚLTIMOS RETOQUES

La empresa Akom envía una versión completa y a todo color al estudio de 'Los Simpson', donde se edita y se muestra a los accionistas de la serie, quienes una vez más proponen cambios y modificaciones. Es en esta fase donde se añaden las bromas sobre actualidad que caracterizan a la serie.



Finalmente, y como final del proceso, un editor trabaja con Al Jean, productor ejecutivo, para incorporar las nuevas tomas y añadir la música al episodio. Una vez que este paso ha terminado, el capítulo se envía a Fox para que después se emita en prime time todos los domingos.