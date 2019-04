No es Arya Stark: Maise Williams revela el personaje que soñaba ser antes del final de 'Juego de Tronos'

Cuando solo era una niña Maise Williams fue elegida para interpretar a Arya Stark en 'Juego de Tronos', uno de los personajes más importantes de la ficción de HBO y que más seguidores ha conquistado gracias a la genial interpretación de la británica

Pero antes de ser actriz Williams soñaba con desarrollar su vida profesional en otro campo del arte, la danza. Así, lo ha confesado ella misma en un evento llamado TEDx Manchester donde ha ofrecido una conferencia hablando de su carrera.

Así, Maisie ha hablado de sus inicios donde ha revelado que ella deseaba convertirse en Billy Elliot: "A los 8 años, me inscribí en clases de baile y a los 10 le dije a mi madre que quería dejar el colegio. Quería ser como Billy Elliott e ir a una escuela de teatro. Esta fue la primera oportunidad o desafío que se me presentó. A los 10 años, estaba dispuesto a renunciar a todos mis amigos e irme a una escuela privada, lejos de mis hermanos, lejos de mi madre. Repetidamente, ella preguntaba: '¿Estás segura de que esto es lo que quieres?' Y para mí fue una obviedad. No solo quería esto, lo necesitaba".

Un personaje cinematográfico que le inspiró tanto que incluso cambió su vida para llegar a ser como él: "Mis rodillas sucias y mis dientes torcidos no estaban en la lista de requisitos para ser bailarina profesional. Y cuando miro hacia atrás ahora, tanto yo como mi madre parecían severamente fuera de lugar. Pero en ese momento yo era demasiado joven e ingenua para sentirme inadecuada. No me importaba si Billy Elliott pudo hacerlo, yo también podría".

Finalmente Maisie no se ha convertido en una bailarina de éxito, por el momento, pero gracias a esta incitativa contacto con una mujer que decidió representarla y por el que logró su papel en Juego de Tronos. El resto es historia.

