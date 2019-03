Arnold Schwarzenegger será el sustituto televisivo de Donlad Trump

Antes de ser elegido como Presidente de los Estados Unidos Donald Trump desempeñaba muchas facetas dentro del Show Busines y una de ellas era ser presentador del programa de entretenimiento 'The New Celebrity Apprentice'.

Ahora, el concurso ha tenido que buscar un sustituto a Trump, pues no puede seguir desempeñando este papel debido a su nuevo cargo como presidente, y el elegido para ello ha sido el actor Arnold Schwarzenegger quien ha tenido que hacer frente a algunas preguntas sobre su predecesor en la rueda de prensa del programa, que se estrenará la siguiente temporada el 2 de enero.

Así, Arnold ha salido en defensa del concurso que ahora encabeza y de Donald Trum: "La gente no te juzga por tu ideología en última instancia. La gente iba a ver mis películas porque eran buenas. La ideología política no tenía nada que ver", en declaraciones recogidas por Deadline. Considera igualmente que 'The Celebrity Apprentice' "¡no es un programa político, sino de entretenimiento".

Y es que Schwarzenegger tiene bastante en común con Trump pues él llegó a ser gobernador de California, por lo que sabe cómo ser compaginar la carrera artística con la política: "Me pasó lo mismo cuando me presenté a gobernador y me convertí en gobernador. Mi nombre como protagonista de 'Terminator' seguía ahí, y todo se mantuvo. Continué recibimiento los royalties durante esa etapa", declara al saberse que Donald Trump seguirá siendo productor de 'The New Celebrity Apprentice'

Por último el actor ha comentado que desea por lo menos realizar su papel en el programa también como Trump: "Espero ser capaz de igualar lo que él hizo y ayudar a seguir haciendo un gran programa", dijo a la prensa. También pidió a la opinión pública que "dieran un mes" a Trump en el gobierno: "Veamos qué hace y empecemos a criticarle entonces".