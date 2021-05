"¿Quién eres?": El comentario de Antonio Garrido ('Los Protegidos') a Mario Marzo tras asegurar que no lo tiene en sus contactos

'Los Protegidos' es una de la últimas ficciones que se ha unido a los regresos y reencuentros de las clásicas ficciones de Antena 3 que nos acompañaros durante nuestra infancia y adolescencia. Tras 'Los hombres de Paco' y 'Física o Química', los niños con poderes especiales vuelven.

Durante estas semanas de atrás Mario Marzo es uno de los protagonistas que más contenido ha estado publicando en sus redes sociales, incluso nos ha entretenido con sus amenas entrevistas a sus compañeros, como es el caso de Luis Fernández o Ana Fernández.

El trolleo de Antonio Garrido a Mario Marzo

Sin embargo, no es el único de los actores que también nos hace la espera más amena con contenido audiovisual de calidad. El actor Antonio Garrido, quien interpretaba a Mario Montero, el 'padre' de los niños con poderes que tanto les protegió y ayudó, nos ha sorprendido con una publicación.

En ella aparecen Mario Marzo, Luis Fernández, Daniel Avilés y él, y parece que los etiquetados de instagram no son su fuerte, pues Mario Marzo ha puesto en los comentarios "Gracias por etiquetarme. Ahora sí", por lo que podemos intuir que anteriormente no lo había hecho de forma correcta.

Pero Garrido no ha hecho caso omiso y le ha respondido: "perdona, no te tengo en mis contactos, ¿Quién eres?". Un mensaje que sin duda se trataba de una pequeña broma y que ha recibido 121 me gusta de sus seguidores.

