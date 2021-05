"Me dio un ataque de risa": Ana Fernández revela con Mario Marzo la divertida anécdota que compartieron en el rodaje de 'Los Protegidos'

'Física o Química', 'Los Hombres de Paco' y ahora 'Los Protegidos' son algunas dse las series que han marcado un antes y un después en la vida de muchos adolescentes y que han vuelto o tienen previsto volver en los próximos meses a Antena 3.

Mario Marzo, el actor que interpreta a Lucas, es uno de los actores que más está interactuando con sus seguidores en redes sociales y está animando a sus compañeros de la serie con sus divertidos directos en Instagram, como el que hizo con Luis Fernández, que fue el primero de ellos.

Pero el Instagram no es la única red social que maneja, hace unos días pudimos ver como mandaba un mensaje en su cuenta de Twitter donde invitaba a la cantante Aitana Ocaña a acudir al rodaje de la serie después de saber que ella es muy fan de 'Los Protegidos'.

Su vídeo en directo con Ana Fernández

En esta ocasión, ha sido su compañera Ana Fernández, la actriz que interpreta a Sandra 'Chispitas', la que ha querido acompañar a Mario en un nuevo directo. Y ha sido en este vídeo donde ha revelado la divertida anécdota de una escena en el rodaje de 'Los Protegidos' hace ya 10 años.

Como podrás recordar, el personaje de Mario Marzo, Lucas, tenía el poder de convertirse en la gente con tan solo tocarla, pues en una escena Mario tenía que tocar a Ana para convertirse en ella: "No pude hacerlo, porque no puedo flirtear contigo, me entra la risa", revelaba. Marzo, en la escena, tenía que poner la excusa de que estaba con "el pavo" y "las hormonas revolucionadas", pero en lugar de decirlo, le salió hacer el sonido del animal.

"Me dio un ataque de risa", revelaba Ana Fernández, y fue donde Mario confesó que en cada escena que Ana compartía con el estaba todas las tomas mirando a otro lado: "Estaba todas las tomas mirando al horizonte para no mirarme la cara". "Es de las pocas veces que me ha dado tal ataque de risa que me regañaron los directores", confesaba Ana Fernández.

