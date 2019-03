A Anthony Hopkins no le interesa 'Westworld', la serie que protagoniza en HBO

Por mucho que te gusten las series, no puedes ver todas. Pero que no veas la ficción que protagonizas y lo reconozcas, es otro tema... Anthony Hopkins no ha tenido problemas en reconocer que no sigue 'Westworld', la nueva serie de HBO de la que es protagonista.

En una entrevista, Hopkins ha confesado que ni siquiera tiene televisor en su casa. "Nos estamos alienando al ver la televisión todo el tiempo", ha explicado el actor sobre su aversión a la pequeña pantalla. "Basamos toda nuestra información en la televisión, así que opté por dejar de verla. No la veo y tampoco quiero saberlo".

En cambio, hace unos años el actor ganador de un Oscar por 'El Silencio de los Corderos' reconoció que vio del tirón la serie 'Breaking Bad', que le encantó y no dudó en alabar el trabajo de Bryan Cranston en una carta que envió al actor.