Anthony Hopkins: "Nunca he visto nada como 'Breaking Bad'. ¡Brillante!"

La interpretación de Walter White que Bryan Cranston ha realizado durante cinco temporadas en 'Breaking Bad' ha sido reconocida con numerosos premios. Pero seguramente la carta que ha recibido de Anthony Hopkins alabando su trabajo le haya emocionado mucho más.



El actor ganador de un Oscar por su interpretación de Hannibal Lecter en 'El Silencio de los corderos' ha escrito una carta al actor de 'Breaking Bad' en la que reconoce que ha visto la serie completa, sus cinco temporadas, en tan solo dos semanas. "Un total de dos semanas de visualización (adictiva). Nunca he visto nada igual. ¡Brillante!", ha declarado.



"Tu interpretación de Walter White ha sido la mejor actuación que he visto en mi vida". Hopkins se deshace en elogios hacia Bryan Cranston y la serie de Vince Gilligan. "Sé que hay mucha apariencia y mierda repugnante en este negocio, así que, de modo alguno, ya no creo en nada, realmente. Pero este trabajo tuyo es espectacular", continúa el actor británico.



Cranston ha recibido la carta a través de correo electrónico a Jeremy Barber, uno de los agentes de la agencia UTA que representa al actor, según ha publicado The Hollywood Reporter.



La noticia ha saltado este fin de semana a raíz de un post en la página de Facebook del también actor de la serie Steven Michael Quezada. Tanto ese post como un tuit en el que aludía a la misma han sido borrados. Pero tanto el confidencial Gawker como The Hollywood Reporter han podido verificar que tal carta ha existido y su autor es Anthony Hopkins. Es de suponer que, tal y como le pide Hopkins, Cranston rebotó el mail de felicitación a sus compañeros de reparto, de ahí que la carta apareciese publicada en el Facebook de Quezada.



Hopkins concluye la carta: "Esto puede sonar como un falso halago. Pero no lo es. Es casi medianoche aquí en Malibú, y me sentí obligado a escribir este mensaje. Felicitaciones y mi más profundo respeto. Eres realmente un gran, gran actor".