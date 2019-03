Andrew Lincoln responde sobre el efecto visual más cutre de 'The Walking Dead'

Andrew Lincoln (Rick Grimes), Norman Reedus (Daryl Dixon) y Jeffrey Dean Morgan (Negan) visitaron la semana pasada Madrid dentro del tour europeo de 'The Walking Dead'. En un encuentro con la prensa, en el que estuvieron acompañados por el showrunner de la serie, Greg Nicotero, los actores respondieron a todo tipo de preguntas. Y claro, no podía faltar una explicación sobre el efecto especial más cutre que se ha visto en la serie de AMC: el "famoso" ciervo.

Después de que las redes sociales se incendiaran con una escena del capítulo 12 de la séptima temporada, donde aparece un ciervo a través de un efecto visual un tanto cutre. En una entrevista concedida a e-cartelera, Andrew Lincoln bromeó sobre la escena y se justificó diciendo que "gastamos demasiado presupuesto en el tigre real".

I couldn't believe how realistic that CGI deer was on 'Dead' tonight. #WalkingDead #zombies #FearTheDeer pic.twitter.com/2kfXSrL4AS