'American Horror Story' se centrará en el "terror" que generó la victoria de Donald Trump

La noche electoral en la que Donald Trump se alzó como ganador y futuro presidente de EEUU será el punto de partida para la séptima temporada de 'American Horror Story'.

Así lo ha confirmado en una entrevista a E!News Ryan Murphy: "'American Horror Story' siempre trata de alegorías, y la elección presidencial es una alegoría. Es nuestro punto de partida. Se trata de la elección que acaba de ocurrir y de lo que sucedió esa noche y de las secuelas de esa noche. Para muchas personas es una historia de terror", explica.

Otra cosa que ha confirmado Murphy en esta entrevista es que Sarah Paulson no interpretará a Hillary Clinton en la próxima entrega de 'American Horror Story': "Eso no es cierto" dice tajante. La nueva temporada se está escribiendo, por lo que aún no han decidido quién va a interpretar a quién.