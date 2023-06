'Pecado original': Todos los hombres de la vida de Ender

Desde el primer momento Ender (Şevval Sam) se ha convertido en uno de los personajes más interesantes de 'Pecado original'. Hay momentos en los que la odiamos, en otros la admiramos, en algunos la tememos y en ocasiones hasta la compadecemos. Ender tiene una personalidad tan apabullante que es incapaz de pasar desapercibida o de provocar indiferencia. Habría mucho que decir sobre ella, pero, en esta ocasión, veamos cómo ha sido su relación con los hombres de su vida o, al menos, con los que conocemos por ahora.

Halit, el omnipresente

Sin duda, Halit Argun ocupa un lugar preeminente en la vida de Ender. Fue su marido, es el padre de su hijo y, sobre todo, es el hombre que la introdujo en la alta sociedad y la jet set. Además, de una manera u otra, a pesar de su divorcio, sigue siendo determinante en sus acciones y decisiones.

Ender y Halit en el capítulo '36' de 'Pecado Original'. | Antena 3

Ender intentó ser más lista que él e ideó un ingenioso plan para conseguir el divorcio sin perder su estatus económico y social. Fue ahí cuando descubrimos a la Ender más estratega y maquiavélica. El plan era bueno, pero cometió un error fatal: la elección de su socia en la operación.

Tal vez Yildiz no tenga la experiencia, los recursos o la templanza de Ender, pero tiene la misma ambición, la misma avaricia y el mismo afán por salirse con la suya y vivir rodeada de lujos y comodidades.

La primera batalla se resolvió con una victoria de la recién llegada, pero Ender necesitó poco tiempo para devolverle el golpe y recuperar su lugar en la cama de Halit. Es más, logró desestabilizar el recién estrenado matrimonio de su ex marido, pero, una vez más, Yildiz demostró que no se parece en nada a Zerrin y encontró un as bajo la manga que frustró las aspiraciones de Ender de volver a ascender de amante a esposa.

A estas alturas podría decirse que Yildiz y Ender están en tablas en sus sucesivas victorias. De hecho, Ender ha perdido algo de interés por su sucesora como señora Argun y centra toda su atención en Halit.

Alihan, la oportunidad perdida

Y precisamente su rencor y odio hacia Halit dieron lugar a su segundo y sorprendente matrimonio. Cuando Ender y Alihan negociaban su alianza para destruir a Halit poco imaginaba el primero las dolorosas consecuencias que sufriría por su pacto con el demonio.

Porque mientras Alihan estaba cegado por la ira, el rencor, la rabia y una buena dosis de inmadurez, Ender estaba muy cuerda y muy lúcida cuando le propuso matrimonio al entonces novio de Zeynep. Ender sabía perfectamente que Alihan era su mejor pasaporte de regreso a la alta sociedad y, además, era el hombre perfecto para que Halit se sintiera humillado.

Alihan le cuenta toda la verdad a Zeynep y le promete que terminará con Ender: “Arreglaré lo del divorcio y vendré a buscarte” | Antena 3

Mientras Alihan veía ese matrimonio como un mero trámite de un negocio más, Ender firmó con la determinación de que fuera un acuerdo indisoluble.

Mientras Alihan la consideraba un paréntesis en su vida, Ender maniobraba para que fuera permanente.

Mientras que para Alihan, Ender era una invitada un tanto molesta. Para Ender, Alihan era una presa muy apetecible.

Mientras Alihan no se cansaba de suplicar paciencia y pedir perdón a Zeynep por el dolor que le estaba causando con su egoísmo, Ender no perdía oportunidad de alimentar las cada vez mayores dudas de la hermana de Yildiz sobre la veracidad de ese matrimonio.

Al final pasó lo que todos, menos Alihan, temíamos. Ender se aferró con todas las fuerzas de sus garras a ese matrimonio y a punto estuvo de llevarse por delante la felicidad de Alihan y Zeynep.

Pero, como siempre supimos, Ender no se mueve por sentimientos, sino por interés. Y cuando consiguió aquello que deseaba (una casa y un buen porcentaje de acciones en el holding Argun) firmó la carta de libertad del empresario.

Kaya, el pasado presente

Y mientras Alihan intenta recuperar el tiempo que perdió con Zeynep por culpa de su cabezonería e inconsciencia, Ender vive inmersa en su particular ciclogénesis explosiva llamada Kaya.

El pasado de Ender ha vuelto pisando con mucha fuerza. Tanta, que es la primera vez que la vemos tan asustada, temerosa, preocupada. Ni en sus mayores discusiones con Halit o Alihan vimos a una Ender tan descolocada como cruzando una mirada con Kaya. Y, además, sorprende que alguien tan pendiente de las apariencias cometa errores que la hacen quedar en evidencia.

Ender y Kaya en el capítulo '37' de 'Pecado Original'. | Antena 3

Fue tan hábil como señora Tasdemir que el que más y el que menos dudó sobre la realidad de esa relación como torpe está siendo en este caso. Yildiz, al igual que todos nosotros, ha notado su incomodidad y zozobra, y ya ha puesto en marcha su particular investigación. No sabe qué, pero sabe que algo pasa entre Ender y Kaya.

Nosotros tenemos más información. Sabemos que tienen un pasado romántico en común. Sabemos que Ender puso por delante el dinero y el estatus sobre el amor. Como siempre.

Pero, ¿por qué tanto miedo? Ya no es la esposa de Halit, ¿por qué teme que se sepa que fue 'la chica' de Kaya? ¿Qué oculta? ¿Por qué no le gusta la buena relación entre Kaya y Erim? ¿Será que Ender guarda otro secreto verdaderamente inconfesable que puede provocar un cataclismo familiar? ¿Será que el vínculo entre Ender y Kaya no es solo pasado sino que está muy vigente en el presente?

Erim, la mejor carta

Si la sospecha que a todos se nos ha pasado por la cabeza, resulta ser real, es más que comprensible el pánico de Ender. ¿Por qué? Porque nuestras sospechas se centran en Erim, que es hasta la fecha la mejor carta que tiene Ender para mantenerse en el entorno Argun.

Ender como madre es tan complicada como en el resto de sus facetas. Hay momentos en que la hemos compadecido por la intolerancia e intransigencia de Halit, que parece considerar que Erim es una más de sus propiedades y niega a Ender cualquier tipo de derecho sobre el cuidado o la educación de su hijo. En otras circunstancias, sin embargo, parece que Erim no es más que otro instrumento para salirse con la suya.

Erim vuelve de Londres acompañado de Kaya… ¡Un viejo conocido de Ender! | Antena 3

Nos creímos su dolor cuando decidió luchar por la custodia y pidió la ayuda de Alihan, pero no podemos olvidar que aprovechó al máximo su rol maternal para quedarse casi como una okupa en casa de Halit cuando Erim sufrió una crisis emocional. Si hacemos memoria, Ender pasó más tiempo molestando a Yildiz que cuidando de su hijo.

Ahora que Erim está de vuelta parece que recuperado de su problemática adolescencia, veremos cómo evoluciona su relación con su madre… Y con Kaya.

Caner, el leal escudero

Todos los hombres de los que hemos hablado tienen en común haber formado o formar parte de la vida de Ender, pero, además, todos ellos comparten el hecho de haberla dejado sola. Todos en un momento u otro, por unos motivos u otros, se han alejado de ella. Hasta aquel amante por el que lo arriesgó todo se fue sin mirar atrás.

Solo hay un hombre que siempre acude cuando Ender llama. Solo hay un hombre que siempre dice sí a todos sus deseos. Su hermano.

Ender y Caner conocen a Kemal: ¡El exmarido de Yildiz! | Antena 3

Caner ha sido su leal escudero. La ha obedecido en todos cuantos planes se le han ocurrido por muy descabellados que fueran (¿recordamos el presunto accidente de Zhera?) y siempre la ha apoyado aunque no estuviera de acuerdo, tal y como fue su matrimonio con Alihan.

Todos hemos sido testigos del cambio que ha experimentado Caner. De ser la sombra de Ender ha pasado a diversificar sus afectos y su amistad con Emir, con Zeynep, con Hakan y hasta con Alihan lo han convertido en todo un experto a la hora de mantener cierto equilibrio entre la lealtad hacia su hermana y la confianza de sus amigos. ¿Será capaz de mantenerlo?

Desde que la conocemos Ender ha pasado por muchas situaciones críticas. Ha ascendido y descendido en innumerables ocasiones, pero siempre se ha puesto su mejor traje, se ha maquillado, se ha arreglado el pelo, ha sonreído y ha regresado marcando el terreno con el taconeo de sus zapatos.

Sin embargo, ahora que tiene el control de la situación como accionista del holding, es cuando la vemos más frágil y vulnerable. ¿Será Kaya la criptonita que destruya a Ender o superará este bache para resurgir aún más poderosa?