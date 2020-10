Amanda Bynes reaparece completamente irreconocible tras los años más duros de su vida

Amanda Bynes empezó su carrera como actriz con solo 7 años y muy pronto se convirtió en una de las estrellas más importantes del canal infantil Nickelodeon.

'All That' fue la primera serie donde apareció Amanda para después verla en 'Figure it Out' o en un programa que llevaba su nombre, 'The Amanda Show'.

Tras su éxito en televisión Bynes dio el paso a la gran pantalla protagonizando comedias adolescentes como: 'Un sueño para ella' con Colin Firth, 'Ella es el chico', junto a Channing Tatum, o 'Hairspray' con Zac Efron y John Travolta.

Pero una vez que paso la adolescencia la vida de Amanda se teñiría de oscuro al tener que luchar contra varios problemas mentales y abusos de sustancias contra los que ha intentado reponerse a lo largo de muchos años.

Durante la última década la actriz ha protagonizado muchas polémicas que le han llevado a abandonar su carrera interpretativa para centrarse en su recuperación. Hace unos años empezó a estudiar Moda, Diseño y Merchandising, una nueva andadura profesional que parece ahora está dando su frutos.

Así, Amanda ha reaparecido completamente irreconocible en una imagen donde parece ser que anuncia que ha creado una tienda de ropa online y que puedes ver en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

El oscuro pasado de Dove Cameron ('Los Descendientes') como estrella de Disney