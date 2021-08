Alyssa Milano sufre un accidente de coche junto a su tío

Alyssa Milano, la actriz de la serie 'Embrujadas', ha sufrido este martes un accidente de coche mientras su tío conducía el coche por las calles de Los Ángeles. La actriz de 48 años estaba sentada en el asiento de copiloto cuando el accidente ha ocurrido.

Según cuentan desde ET, la policía de California explica que el accidente se debe a que el tío de Alysson ha sufrido un problema médico, el cual podría tratarse de un infarto, mientras estaba conduciendo. Esto ha hecho que se quedara inconsciente cuando estaba al volante y finalmente el coche se desvío a otro carril y golpeó a otro vehículo, según cuentan en el informe: "Con la ayuda de un buen samaritano pudieron llevar al Ford a una parada entre el carril 1 y 2".

Finalmente, dos policías de Los Ángeles llegaron para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar al tío de Alyssa, que fue trasladado al hospital. Además, la actriz ha compartido un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Todos deberíamos poder proteger a las personas que amamos".

Y termina: "Vacunarnos, llevar mascarilla, guardar nuestras armas, aprender maniobras de reanimación. Pequeñas acciones pero con mucho sentido. No es difícil cuidarnos entre nosotros, pero es importante".

Alyssa Milano y sus problemas con la ansiedad

Desde 2018 la actriz que diera vida a Phoebe en 'Embrujadas', Alyssa Milano, sufre un trastorno de ansiedad y es algo que ha hecho que utilice sus redes sociales para dar visibilidad a estos problemas de salud mental. Y en una publicación que hizo en su Instagram responde a un usuario sobre sus problemas con este problema: "Tener enfermedades mentales y trastornos de ansiedad y ser actriz es muy complicado, sientes constantemente que estás recurriendo al trauma para llegar a las emociones".

La actriz añade: "En primer lugar, no, no me olvidé de tomar mi medicación. Tomo mi medicación todos los días. Tengo ansiedad con trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno de pánico, así que tomo mi medicación porque me gusta ser funcional".

Seguro que te interesa:

Alyssa Milano revela los difíciles síntomas que aún sufre un año después de tener coronavirus: "Puede que esto sea el resto de mi vida"