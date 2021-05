La estrella de 'Embrujadas', Alyssa Milano, fue una de las primeras figuras públicas que anunciaron públicamente haber contraído el coronavirus el año pasado.

La actriz dio positivo en abril de 2020 en pleno estallido de la pandemia, y su batalla contra el virus continúa hoy.

Ahora, Milano se ha sincerado sobre los síntomas con los que aún vive y que no sabe si mejorarán en una campaña para animar a la gente en Estados Unidos a vacunarse.

"No sé cómo vamos a poner fin a esto si no vacunamos a la gente, y no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Así que, si puedo coger mi experiencia con COVID y usarla para ayudar a la gente, aquí estoy", cuenta sobre su vídeo a People.

Alyssa Milano ya reveló hace unos meses una de las secuelas del COVID-19 que estaba padeciendo y que al parecer es muy común con la enfermedad, la alopecia. Ahora ha hablado de otros síntomas físicos que sufre y asegura que "ojalá las vacunas hubieran estado antes de que tantos de nosotros nos enfermáramos".

La actriz cuenta que aún sufre de falta de aliento, palpitaciones, entumecimiento del cerebro, cansancio y "dolores que parece que son al nivel del esqueleto". "No estoy segura de cuándo volveré a sentirme yo misma de nuevo", añade.

"Me he cansado de luchar contra ello, así que básicamente me he rendido ante la idea de que puede que el resto de mi vida me siga sintiendo así. Pero intento descansar más y beber mucha agua y tomar mis suplementos y hacerlo lo mejor que pueda", confiesa.

También cuenta su experiencia tras haber recibido la primera dosis de la vacuna: "Sí que creo que mejoré un poco, aunque no es que me aliviara nada completamente. Pero siento un poco menos de todo", revela.

