Allison Mack describe su rol en la secta sexual Nxivm como "el mayor error" de su vida mientras espera la sentencia

La actriz que diera vida a Chloe Sullivan en 'Smallville', Allison Mack, se ha visto envuelta en el escándalo de la secta Nxivm, la secta acusada de tráfico sexual, crimen organizado y blanqueo de dinero.

El caso saltó por los aires en 2018, cuando la actriz fue detenida por presunto tráfico sexual y conspirar para obligar a personas a realizar trabajos forzados, siempre bajo la mirada de Raniere, el fundador de Nxivm, empresa que se creó como una organización de marketing multinivel.

Raniere llevaba más de dos décadas impulsando programas de autoayuda usando Nxivm como empresa paraguas. La secta estaba establecida en Nueva York, y seguía un esquema de estafa piramidal en el que se obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a un precio mucho mayor y a atraer a nuevos miembros para así gozar de nuevos privilegios dentro del culto, así como ascender de rango.

Allison, que ya admitió dos delitos por crimen organizado y conspiración para crimen organizado, ha estado en arresto domiciliario hasta conocer la sentencia, la cual se retrasó durante meses y se conocerá finalmente el 30 de junio. Ahora, en una carta presentada en el Tribuna Federal de Brooklyn, ha querido disculparse.

"Este periodo de aislamiento ha sido la experiencia más devastadora, pero, al mismo tiempo, ha sido un tiempo de cambio en mí. Es de suma importancia para mí decir, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho... Me entregué a las enseñanzas de Keith Raniere con todo lo que tenía. Te empujé y me silencié cuando estabas tratando de salvarme. Te mentí, una y otra vez, para poder proteger el engaño en el que estaba tan profundamente comprometida en creer. La lista de los perjudicados por el daño colateral de mis elecciones destructivas sigue creciendo a medida que me vuelvo más consciente de cómo mis elecciones han afectado a quienes me rodean. Estoy agradecida de haber superado este proceso con vida y de que se detuvo cuando yo estaba".

