Alec Baldwin se propone para hacer de Donald Trump en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca

Donald Trump, el presidente de EEUU, ha conseguido enemistarse con la prensa en poco más de un mes. El nuevo inquilino del despacho oval ha anunciado que no acudirá a la cena que organizan los corresponsales de la Casa Blanca todos los años, uno de los eventos sociales más esperados del año en Washington.

Pero que no se preocupen los periodistas, porque Alec Baldwin se ha ofrecido para acudir en su nombre. El actor es el encargado de interpretar al presidente de los Estados Unidos en el programa de humor 'Saturday Night Live'. Es conocido que su imitación no gusta al propio Donald Trump. Así que no sabemos cómo le sentará esta propuesta que lanzó Baldwin en el programa de Jimmy Kimmel.