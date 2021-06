Adam Brody confiesa la razón por la que no puede ni verse en 'The O.C.': "Como una ardilla"

'The O.C.' fue una de las series más populares de principios de la década de los 2000, haciendo que sus protagonistas, Mischa Barton, Benjamin McKenzie, Rachel Bilson y Adam Brody alcanzaran el estrellato de manera fugaz. Este último ha querido hablar sobre su personaje en la serie, y lo que ha dicho ha dejado a más de un fan un poco en shock.

La serie parece estar más de actualidad que nunca 15 años después debido al podcast de Rachel Bilson y su co-star Melinda Clarke, 'Welcome to The OC, bitches'. Desde que comenzaron a hablar con distintos miembros de la serie y a revelar detalles desconocidos sobre ella, parece que otros protagonistas se han animado a hablar.

Ya se dio el caso con Mischa Barton, quién diera vida a Marissa Cooper, quiso hablar de la presión a la que se vio sometida durante los años que estuvo en la serie y el supuesto bullying que la llevó a decidir abandonarla en su tercera temporada.

Ahora ha sido Adam Brody, que interpretaba a Seth Cohen en la serie, quien ha recordado la ficción que le dio la fama confesando que no puede ni verse en ella.

"La primera parte de mis 20, cuando me mudé a L.A. y la mayor parte de The O.C., Vince Vaughn era mi héroe de la actuación. Hasta el punto donde hacía una terrible imitación de él la mayoría de esos años. Desde entonces me he quitado eso. Eso fue, para bien o para mal, mucho de mi actuación, debido a él", confiesa en el podcast Life is Short With Justin Long.

Los protagonistas de 'The O.C.' | Fox

El actor reconoce que le cuesta ver la popular serie por su actuación y que suena "como una ardilla siendo Vince Vaughn". "Aunque ya estoy como en mitad de mi década de los 20, suena como si estuviera pasando por la pubertad aún... ahora lo veo y estoy como, 'Tranquilízate'".

Respecto a cómo vivió él la fama que vino con la serie, asegura que fue realmente muy solitario por la agenda que tenían.

"Sinceramente, estábamos en una burbuja. Era antes de las redes sociales. Estábamos rodando en Manhattan Beach. No es como si tuviera 20 millones de seguidores en Twitter o lo que sea. Estaba en plan, saliendo con mi co-star [Rachel Bilson]... Simplemente estábamos en una burbuja social de 30 personas y parecía otro planeta. Teníamos todas estas oportunidades de repente, pero estábamos rodando como nueve meses y medio al año. No había mucho que aprovechar en realidad", reconoce.

Seguro que te interesa:

Cuando Seth conoció a Blair: Adam Brody cuenta cómo surgió el amor con Leighton Meester