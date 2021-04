Acusan a una mujer de delito grave por no devolver un VHS de 'Sabrina, cosas de brujas'

Una mujer de Texas ha hecho público su caso después de enterarse de que una tienda de alquiler de cintas de vídeo había presentado cargos por delitos graves contra ella en 1999.

Ella es Caron McBride, y esos delitos presentados contra ella tendrían que ver con una cinta alquilada de la serie 'Sabrina, cosas de brujas' que nunca habría sido devuelta en el año 1999. Según Caron en una entrevista para el medio 'Usa Today', no recuerda haber alquilado ninguna cinta VHS hace 22 años y mucho menos que no la devolvió.

La cinta fue alquilada en una tienda de vídeos 'Movie Place' en Norman, Oklahoma. Esta tienda fue la encargada de presentar cargos contra ella en el año 2000 por no haber devuelto la cinta. 8 años más tarde, la tienda cerró sus puertas, pero la denuncia contra Caron seguía interpuesta.

Caron McBride se enteró de todo ello recientemente. Cuando se casó, quiso cambiar su nombre en su carnet de conducir, pero descubrió que había una orden de arresto para ella por delitos graves de malversación de propiedad de alquiler, presuntamente presentados por 'Movie Place' antes de que cerrara.

Caron envió un correo electrónico al Departamento de Vehículos Motorizados en noviembre de 2020 para programar una cita. El 16 de abril recibió respuesta, diciéndole que tenía que solucionar un problema en Oklahoma.

"Llamé al número de teléfono y me dijeron que tenía un delito grave de malversación de fondos", dice McBride. "Pensé que me iba a dar un infarto".

McBride cuenta en la entrevista que estaría barajando varias opciones legales, ya que asegura que este delito grave podría haberle costado oportunidades profesionales. "Me ha lastimado enormemente a mi familia y a mí", contaba. "Cuánto más lo pienso, más me enfada".

Según ella, cree que fue su ex novio quien alquiló la cinta, ya que tenía hijas que podrían haber visto la serie, la cual ella afirma no haber visto nunca. "En la mayoría de tiendas de vídeos, los clientes tendrían una tarjeta de socio que les permitiría alquilar sin identificación, sin embargo, las tiendas más pequeñas suelen tener políticas más variables", aseguraba. Caron podría haber autorizado a su ex pareja a alquilar vídeos en la tienda, lo que le habría permitido alquilar sin estar ella presente.

