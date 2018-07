El reparto completo de 'Sabrina, cosas de brujas' se vuelve a reunir 14 años después

Desde 1996 hasta el año 2003 hubo una serie mágica que nos cautivó a toda una generación, 'Sabrina, cosas de brujas'. Ahora 14 años después de emitirse su capítulo final hemos podido volver a ver a gran parte de su reparto junto de nuevo.

El motivo de esta reunión se debe un evento que ha tenido lugar en la Comic Con que se ha celebrado en Los Ángeles moderado por Marc Snetiker de EW donde hemos vuelto a ver a los actores: Melissa Joan Hart, Nick Bakay, Caroline Rhea, Beth Broderick, Nate Richert, Alimi Ballard, David Lascher, Soleil Moon Frye y Elisa Donovan.

Entre algunos de los temas que desarrollaron se debatió sobre el reboot de la serie que tienen pensado hacer los productores de 'Riverdele'. Un spin-off que llevaría el título de 'The Chilling Adventures of Sabrina' y que tendría un lado mucho más oscuro que la ficción original.

Aunque no veremos de nuevo a sus protagonistas encarnar los papeles con los que se dieron a conocer, comenta la actriz que dio vida a la joven bruja: "No estamos involucrados. Los derechos volvieron a Archie Comics y ellos están haciendo 'The Chilling Adventures of Sabrina', que es un giro un poco más oscuro [...]. Creo que nuestro show fue más sobre la magia y la familia, pienso que el nuevo - suena a algo como, no tengo ni idea - pero este nuevo va a ir más sobre brujería, cosas oscuras".

Además, los intérpretes aprovecharon la ocasión para ponerse al día después de tanto tiempo sin coincidir y no dudaron en subir varias instantáneas a las redes sociales del momento.