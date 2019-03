Una actriz de la serie 'Urgencias' acusa a George Clooney de meterla en "la lista negra" de Hollywood

Harvey Weinstein no es el único en protagonizar escándalos en la industria de Hollywood. La actriz Vanessa Marquez, que participó en 'Urgencias' durante tres temporadas de 1994 a 1997 interpretando a la enfermera Wendy Goldman, ha acusado a George Clooney de contribuir a que la incluyeran en la "lista negra" de Hollywood.

Vanessa Marquez en 'Urgencias' | Agencias

Según publicó en su cuenta de Twitter, el motivo por el que dice que Clooney la incluyera en esta posición es por hacer públicos los comportamientos inapropiados que sufrió en la recordada serie médica.

"Y una mierda. Clooney ayudó a que me pusieran en la lista negra cuando hablé del acoso sexual que había en 'Urgencias'. Las mujeres que no siguen el juego, pierden su carrera, como yo", publicó en Twitter.

"Había acoso sexual y racista. Hacían chistes sobre mexicanos todos los días. Le pasó a todas las mujeres [de la serie]. Ellas decidieron ser víctimas, pero yo luché", continuaba en varios tuits acusando a compañeros suyos de reparto en 'Urgencias', como Julianna Margulies ('The Good Wife'), de insultos racistas.

George Clooney se ha pronunciado sobre estas acusaciones: "No tenía ni idea de que estaba en una lista negra. Le tomo la palabra. No era ni guionista ni director o productor de aquella serie. No tenía nada que ver con el casting. Era un actor y solo eso. Si le dijeron que estuve involucrado en cualquier decisión, la mintieron. Lo único que tengo más claro que el hecho que no pude afectar de modo alguno a su carrera es el hecho de que no hubiera querido hacer de ningún modo".