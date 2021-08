La actriz Ezgi Mola, Safiye en 'Inocentes', en cuarentena tras haber dado positivo en COVID-19

Ezgi Mola es una de las protagonistas de 'Inocentes', la serie de Antena 3 que está siendo un auténtico éxito. La serie gira en torno a la historia de amor de Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), quienes conviven con yugos familiares sumamente pesados, en los que prima el control y la obsesión.

En esta apasionante producción, Ezgi Mola interpreta el papel de Safiye Derenoğlu, quien representa lo complicado que es vivir cuando se padece un trastorno obsesivo compulsivo, así como las consecuencias para las personas que conviven con ella.

Hace unas horas la actriz ha compartido con sus seguidores de Instagram unos Stories con los que anunciaba haber contraído el virus pese a estar vacunada. Aunque todavía no haya desarrollado síntomas graves de la enfermedad, Ezgi está guardando cuarentena en su casa.

"Amigos, me he puesto en cuarentena porque he tenido contacto con un positivo. Me han hecho 7 pruebas, algunas son positivas y otras negativas, por lo tanto, dado a esta situación de riesgo, continuaré mis pruebas hasta que sea definitivamente negativa. Afortunadamente, no muestro ni el menor de los síntomas puesto que recibí las dos dosis de la vacuna", concluía.

En otro post, Ezgi Mola enfatizó que la inyección y la vacunación eran herramientas esenciales para sobrevivir al COVID-19, por lo que animó a todos sus seguidores a dar el paso y vacunarse. "Desafortunadamente, el 90 por ciento de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos no tienen puesta ninguna dosis de la vacuna. Por favor, vacúnate".

