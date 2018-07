Las actrices de 'Girls' conciencian contra la violación a mujeres

Las protagonistas de 'Girls', la serie de HBO, son conocidas no sólo por sus proyectos televisivos, sino también por sus compromisos sociales. Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke y Zosia Mamet han participado en diversas campañas de concienciación e incluso han mostrado sus preferencias políticas, como Dunham con Hillary Clinton.



Su última declaración pública ha sido sobre el caso de una chica violada en la Universidad de Stanford. Con motivo de esta sentencia, las actrices de 'Girls' han grabado un vídeo con Now This News para la fundación The Rape Fundation.



En este vídeo, las protagonistas de la serie de HBO piden a la sociedad que denuncie casos de acoso y violación a mujeres y que apoye a las víctimas. "Dedico esto a la valiente superviviente en el caso de Stanford, que ha hecho tanto por cambiar la dirección de la conversación", ha tuiteado Lena Dunham.

I dedicate this to the brave survivor in the Stanford case who has given so much to change the conversation. https://t.co/KMOJUxvPu0