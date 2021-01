El actor de 'Salvados por la campana' Dustin Diamond, hospitalizado por graves dolores en Florida

'Salvados por la campana' es una de las series de culto de los 90 y sus protagonistas siempre han sido recordados por sus míticos papeles.

Una de sus estrellas, Dustin Diamond, que dio vida a Screech, ha sido hospitalizado en Florida durante el fin de semana por sufrir "dolores por todo su cuerpo", según reporta TMZ. El medio también sugería que podía tratarse de un cáncer debido a los síntomas y al historial de su familia, pero de momento no hay nada confirmado.

El representante de Diamond confirmaba la noticia en Metro revelando que siguen haciendo pruebas al actor, y que informarán cuando sepan más sobre su estado. "Por favor manden sus pensamientos y oraciones para él", añadía.

Diamond ha sido el único de los protagonistas que no ha participado en el reboot de 'Salvados por la campana' que se ha estrenado recientemente. El actor ha tenido una relación complicada con su pasado en la serie y ha protagonizado varias polémicas, desde unas memorias donde criticaba la serie hasta haber participado en una película porno llamada 'Saved by the smell'.

Dustin Diamond en el juzgado | Getty Images

