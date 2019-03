El actor Frank Sivero pierde su demanda contra FOX por su parecido con un personaje de 'Los Simpson'

Parece que el proceso de lucha de Frank Sivero contra lo que él considera una "malversación de su imagen" a través del personaje de Louie, uno de los matones de Tony el gordo en 'Los Simpson', no ha servido de mucho.

El Tribunal de Apelación de California ha revalidado el fallo del Tribunal Superior de los Ángeles, que en 2015 rechazó la demanda interpuesta por Sivero, según ha informado The Hollywood Reporter. El juez considera que el personaje animado no guarda relación con el actor ya que, además de tener la piel amarilla, no tiene cejas ni barbilla y posee una voz muy aguda.

El actor exigió a la cadena 250 millones de dólares por el supuesto parecido en 2014 y su abogado comentó que cuando 'Los Simpson' comenzaron a finales del año 1989, residía en un complejo de apartamentos en California, justo al lado de los escritores de la ficción por lo que los creadores de la serie animada sabían que Frank Sivero "estaba desarrollando un personaje que debía interpretar en la película 'Uno de los nuestros', Frankie Carbone".

Frank Sivero recurrió ante la justicia asegurando que su imagen había sido "simpsonizada", pero el juez de apelación Kerry Bensinger afirma que esa razón no es válida para ganar: "Ser "simpsonizado" es ser transformado en base a las expresiones creativas y artísticas distintivas de 'Los Simpson'". La Corte Suprema de California considera que haber "algo reconociblemente suyo para poder obtener protección legal".

Además, el magistrado Kerry Bensinger añadió que los personajes que aparecen en 'Los Simpson' relacionados con la mafia son entendidos como una parodia de los mafiosos que protagonizan las películas de Hollywood. De esta manera, el juez negaba a Frank Sivero su justificación por la que decidió demandar a FOX.