Gal Gadot sorprende a los fans con un cameo como Wonder Woman en 'Los Simpson'

Gal Gadot ha desvelado a través de Twitter que se une a 'Los Simpson'. La intérprete, que ha triunfado en la gran pantalla encarnando a Wonder Woman, ha compartido un vídeo en el que aparece firmando el pelo de Marge Simpson en un cartel de la serie en los mismos estudios de la FOX.

"¡Crecí viendo Los Simpson y ahora voy a ponerme voz a mí misma en un episodio! Permaneced atentos..." adelanta Gadot en su cuenta de Twitter, y lo cierto es que parece muy entusiasmada con la idea de aparecer junto a la familia amarilla más famosa de la televisión.

Aunque no hay más detalles sobre su participación en la serie de animación, The Wrap sí que ha desvelado que la actriz aparecerá en el episodio titulado "Bart’s Not Dead" ("Bart no está muerto"), correspondiente a la temporada 30 de 'Los Simpson' y que podrás ver en Antena 3 o Neox.

De esta forma Gal Gadot se suma a la lista de cameos de la serie en las que aparecen Ed Sheeran, Lady Gaga, Hugh Hefner, e incluso Nikolaj Coster-Waldau ('Juego de Tronos').