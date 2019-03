Aaron Paul: "No podría ser más feliz"

Queda poco más de un mes para que comience la recta final de 'Breaking Bad'. La serie de AMC estrenará el próximo 11 de agosto los ocho últimos capítulos de temporada. Pocos quedan por pronunciarse sobre el acontecimiento. Hace unas semanas, Vince Gilligan, creador de la serie, dijo que lloró al escribir el final. Y el protagonista de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, no dudaba en admitir que terminar la serie era como "retirarse después de haber ganado la Super Bowl".



Sin embargo, ambos no son los únicos emocionados con un final que ya se perfila como épico. En una entrevista concedida a ComingSoon, Aaron Paul admitía "no poder estar más contento con el final de la serie".



El actor que en la ficción da vida a Jesse Pinkman explicaba que "antes de leer los últimos ocho capítulos ya estaba pensando en lo trágico que era todo esto. No puedo creer que la serie esté terminando, y lo cierto es que no quería acabar pero después de saber como será el desenlace no puedo estar mejor".



El deseo de los seguidores de 'Breaking Bad' por conocer el final es inmenso y Paul reconoce que es mucha gente la que le pregunta, pero aún así piensa que "ellos no quieren saber el final realmente".



"Honestamente, no puedo esperar más", reconoce Aaron Paul con una sonrisa. "Cuando me llegaba un e-mail al móvil con el guión, pensaba que ya lo miraría en casa, con tiempo mientras y acompañado de una copa de vino. Pero probablemente son seis de los ocho episodios los que he acabado leyendo en el móvil. No puedo esperar. Yo también soy un gran fan de la serie", explica el actor.



DEAN NORRIS, TAMBIÉN EMOCIONADO

Dean Norris es otro que como Gillian, Cranston o Paul no puede estar más emocionado con el final. Norris, que ahora está metido de lleno en 'La Cúpula' ('Under the Dome'), una nueva serie basada en una novela de Stephen King, reconoce que el final de Breaking Bad será un "momento clave" para su personaje Hank y su relación con su cuñado, Walter White, el protagonista de la serie al que da vida Cranston.



"Estos ocho últimos episodios creo que son, probablemente, los mejores de toda la serie. Y eso es decir mucho, ya que es una gran serie", admite Norris.