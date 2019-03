Los usuarios se movilizan contra el apagón de canales de TDT

Los usuarios comienzan a movilizarse contra el apagón de canales de televisión. Este miércoles en Barcelona se ha presentado una nueva plataforma ciudadana contra lo que consideran un "fraude en las telecomunicaciones". La Plataforma Ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones ha instado al Gobierno a reparar los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos por el cierre de los nueve canales de televisión.



"Este cierre de canales es una privatización del espectro dedicado a la televisión en abierto", ha asegurado el director de la web promotora de la Plataforma, Frecuencia Digital, Francisco Gaborro. Según Gaborro, con el cierre "tan solo salen reforzadas las cadenas de pago, que, en buena parte, son accionariadas por las operadoras móviles que han ganado el espacio del Dividendo Digital".



Tras el cierre de Xplora, Nitro, laSexta3, La Siete y los antiguos canales donde emitían AXN, Marca TV, Intereconomía TV y MTV España, la nueva plataforma ciudadana insta al Gobierno a asumir sus fallos con las cadenas y con la ciudadanía "por no dar el servicio acordado". "A partir de este momento -señala Gaborro- empieza un proceso de contacto con toda la sociedad civil para ejercer las acciones judiciales, una vez informe el Gobierno del plan de Dividendo Digital".



La Plataforma contará con el equipo de abogados que ha ganado los casos del 'céntimo sanitario' en Europa y del 'canon digital' en España y emprenderá las medidas judiciales necesarias para evitar que "la nueva antenización cueste dinero a las comunidades", ha afirmado el portavoz de la plataforma, Josep Jover.



"Asumimos que el cierre de los canales es culpa del gobierno, por lo que pedimos que sea el gobierno el que responda por ello", ha concluido Gaborro, quien además ha añadido que uno de los objetivos de la plataforma es que "se indemnice a los ciudadanos por no dar el servicio acordado de manera proporcional al número de canales que desaparezcan".



La plataforma, que quiere velar por una televisión gratuita y de calidad, critica la decisión del Gobierno de cerrar 9 canales de la TDT. La plataforma asegura que deja a los consumidores sin variedad en su oferta televisiva y acusa al Ejecutivo de perjudicar a usuarios y telespectadores para beneficiar a las compañías de televisión de pago. También alerta de las pérdidas de inversiones y empleo en el sector y advierte de que están dispuestos a reclamar indemnizaciones en los tribunales.



Nitro, Xplora y laSexta3 se fueron a negro este martes a las 00:00 horas. Pero la apuesta de Atresmedia TV por la calidad y variedad en la programación no termina ahí: estrenos de cine en El Peliculón, El Taquillazo y Cine en Neox y Nova, Xplora continúa su emisión online en atresplayer.com y Neox y Nova refuerzan sus contenidos. ¡Gracias por seguir Nitro, Xplora y laSexta3 todos estos años!