Úrsula Corberó, impactada ante "la locura" de homenaje a Tokio por el fin de 'La Casa de Papel'

'La Casa de Papel' ha estrenado por fin la primera parte de la temporada 5, lo que supone que el final de la serie original de Atresmedia está cada vez más cerca, llegando la última parte en diciembre de este mismo año. El Profesor y el resto de los integrantes de la banda nos dejarán con este último gran golpe, pero aún no sabemos si tendrán éxito o no.

Por supuesto muchos han sido los actores de la serie que se han ido despidiendo de los personajes que interpretaban en 'La Casa de Papel', de hecho Álvaro Morte ya le dijo adiós de forma definitiva a El Profesor. Esta vez ha sido Úrsula Corberó, que hace de Tokio en la serie, quien ha alucinado con este último homenaje a su personaje.

La actriz ha subido un vídeo en su cuenta de Instagram, con la canción 'Bella Ciao' de fondo. En el vídeo se ve como en la azotea de un edificio unas personas encapuchadas que llevan las máscaras que caracterizan a la banda, pintan la cara de Tokio. Ella sólo puede decir 'Gracias'. Podéis ver el vídeo completo arriba.

Úrsula Corberó no cierra la puerta a volver como Tokio de 'La Casa de Papel'

En diciembre seremos testigos del final de 'La casa de papel' y descubriremos si El Profesor tiene un plan para salir del atolladero en el que se encuentran ahora mismo en el Banco de España. Con el final de la primera parte de la temporada 5 no se ha esclarecido nada. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de la quinta temporada de la serie, por lo que si no la has visto todavía ya sabes que hacer.

A pesar de que el final haya llegado, Úrsula Corberó no ha cerrado la puerta de forma definitiva a Tokio, su personaje en la serie: "Cuando terminamos de grabar, decidí que no le diría adiós a Tokyo. Todo era muy desolador, así que decidí que me la llevaría para siempre y nunca cerraría las puertas a un regreso", explica en Variety.

Eso sí, para muchos fans resulta algo complicado de creer, ya que el final tan trágico que sufrió en la conclusión de la primera parte de la temporada 5 no deja lugar a dudas.

Seguro que te interesa:

"Nos vemos en el infierno": La foto de Úrsula Corberó y José Manuel Poga (Gandía) detrás de las cámaras de 'La Casa de Papel' parte 5