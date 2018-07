Parece que mayo se va a convertir en un mes de aniversarios. Este lunes 21 finalizó una de las series de más éxito de la televisión, 'House', tras 8 temporadas en antena. Lo mismo ocurrió el pasado domingo 13 de mayo, cuando las protagonistas de 'Mujeres Desesperadas' dejaron Wisteria Lane definitivamente tras 8 temporadas también. Y, ya quedándonos en casa, hace un año que el buque insignia de La Sexta, 'Sé lo que hicisteis', dejó de hacer reír a los espectadores.



Para muchos 'losties', el 23 de mayo nunca se borrará de su recuerdo. Tal día como hoy hace dos años, la única pregunta que la gente hacía al llegar al trabajo fue: "¿Has visto el final de 'Perdidos'?".



Y es que 'Lost' ('Perdidos' en nuestro país) marcó un antes y un después en la manera de hacer y ver una serie de televisión. Claro ejemplo de ello es que tras dos años de su final, sus seguidores no dejan de recordarlo en las redes sociales. El 'hashtag' #2añossinLOST se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter en España (tal y como ocurrió hace un año).



¿DÓNDE ESTÁN LOS PROTAGONISTAS DE 'LOST'?

El elenco protagonista de 'Perdidos' ha continuado sus carreras, con mayor o menor éxito. ¿Dónde están ahora los protagonistas?



Jorge García siempre será recordado por su papel de Hurley. Aunque este año ha intentado que olvidemos 'Lost' con varios cameos en series como 'Fringe' y 'Cómo conocí a vuestra madre' y, sobretodo, protagonizando el último proyecto de JJ Abrams para Fox: 'Alcatraz'. El experimiento no salió muy bien, ya que no ha renovado por una segunda temporada en los recientes UpFronts de la network.



No es único que ha aparecido en 'Fringe'. Henry Ian Cusick tuvo un cameo en la última temporada emitida de la serie de Abrams y ahora protagoniza la nueva comedia de Shonda Rhimes (creadora de 'Anatomía de Grey'), 'Scandal'.



Michael Emerson también ha vuelto a probar suerte con JJ Abrams y parece que la jugada le ha salido mejor que a García. Es el protagonista de la serie 'Person of Interest', que la CBS ha renovado.



Emilie de Ravin ha tenido un papel recurrente como Bella en la serie de ABC 'Once Upon a Time'. Daniel Dae Kim es uno de los protagonista del remake 'Hawaii Five-0'. Otro que ha hecho cameos ha sido el guapísimo Swayer, Josh Holloway, que ha participado en un capítulo de 'Community'.



Otros actores van a probar suerte en la próxima temporada con nuevas ficciones, como Terry O'Quinn, quien regresa a ABC junto a Vanessa Williams para protagonizar '666 Park Avenue', estreno previsto para septiembre.



Del último protagonista que se ha conocido nuevo proyecto es [[LINK:INTERNO|||20120522-NEW-00150-false|||Harold Perrineau]], que se incorpora a la próxima temporada de 'Sons of

Anarchy'. Y a quien se podrá ver próximamente en la gran pantalla será a Evangeline Lilly, quien ha participado en 'El Hobbit'.



Quienes siguen 'perdidos' son Dominic Monaghan tras la cancelación de 'FlashForward'; Elizabeth Mitchell que protagonizó el cancelado remake de 'V'; y Matthew Fox, del que solo se conocen escándalos.