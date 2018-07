La televisión de Murcia echa el cierre

El director general del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), José Daniel Martín, ha dicho hoy que no le consta que haya alguna decisión tomada sobre el futuro de la televisión autonómica La 7, "y menos aún que esa decisión sea de cierre".



José Daniel Martín ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por las afirmaciones del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien ha asegurado en La Cope que esta televisión puede cerrar "si no mañana, pasado".



Martín ha insistido en que no tiene constancia del cierre de la cadena y ha subrayado: "el cierre sería una decisión política, y quienes tienen que hablar son ellos".



Por otra parte, otras fuentes de la dirección de la cadena han asegurado que "la televisión no va a cerrar" y que así se lo han planteado desde el propio Gobierno autonómico esta noche, a raíz de las palabras del dirigente del PP. La Agencia Efe ha intentado, sin éxito, recabar información del Ejecutivo murciano y del PP.